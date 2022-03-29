Россияне раскупили билеты на поезда в Крым на майские праздники

Россияне раскупили билеты на поезда, следующие из Москвы в Крым на майские праздники

Россияне полностью раскупили билеты на поезда, следующие из Москвы в Крым на майские праздники. Об этом сообщает «Вести Крым» со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика поездов «Таврия».

«На данный момент в кассах закончились билеты на поезда, курсирующие из Москвы в Крым на даты майских праздников», — заявили в компании и добавили, что рассматривают возможность включения дополнительных вагонов в состав.

Из-за продления закрытия аэропортов на юге страны туристы могут добраться до полуострова только на личных автомобилях по Крымскому мосту или на железнодорожном транспорте.

Ранее в марте глава Крыма Сергей Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку в регион после открытия аэропортов на юге страны. «Как только авиасообщение откроется, сезон побьет все рекорды», — заявил он.