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Глава Крыма предсказал рекордный турпоток в регион

Глава Крыма Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку на полуостров

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку в регион после открытия аэропортов на юге страны. Об этом сообщает «Крым 24».

«Как только авиасообщение откроется, сезон побьет все рекорды», — заявил глава республики на заседании Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций.

Ранее в марте россиянам назвали альтернативный способ добраться до курортов Крыма в условиях закрытия аэропортов до 1 апреля. Сейчас туристы могут доехать до полуострова на личных автомобилях или на поезде транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

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Мария Гейн
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