Глава Крыма предсказал рекордный турпоток в регион

Глава Крыма Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку в регион после открытия аэропортов на юге страны. Об этом сообщает «Крым 24».

«Как только авиасообщение откроется, сезон побьет все рекорды», — заявил глава республики на заседании Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций.

Ранее в марте россиянам назвали альтернативный способ добраться до курортов Крыма в условиях закрытия аэропортов до 1 апреля. Сейчас туристы могут доехать до полуострова на личных автомобилях или на поезде транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».