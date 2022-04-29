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Владелец «М.Видео» договорился продать свою долю в компании

Основной владелец «М.Видео» Саид Гуцериев договорился продать свою долю в компании

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основной бенефициарный владелец «М.Видео» Саид Гуцериев договорился продать свою долю в компании. Он уведомил, что договорился о продаже принадлежащих ему прямо или косвенно акций группы. Потенциальные покупатели акций при этом не называются. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Закрыть сделку планируют в текущем году «после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов». Сам Гуцериев планирует остаться в совете директоров группы и надеется, что новые собственники продолжат следовать принятой бизнес-стратегии и будут соблюдать интересы клиентов.

Сейчас 50 процентов акций группы принадлежит компании Ericaria Holdings Limited, ее бенефициаром является Гуцериев. Еще 10,4 процента принадлежит Weridge Investments Limited (структура группы «Сафмар», где Гуцериев крупнейший миноритарный акционер), а 15 процентов принадлежат немецкому Media-Saturn-Holding. На собственные выкупленные акции приходится 0,8 процента. Free float (доля акций, находящихся в свободном обращении) — 23,8 процента.

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Платон Щукин
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