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Доктор Мясников раскрыл неожиданные причины насморка

Мясников заявил, что насморк может быть признаком проблем с желудком и щитовидной железой

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданные причины насморка. Доктор предупредил, что недуг может свидетельствовать о проблемах с желудком и щитовидной железой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, зачастую насморк может быть признаком проблем с желудком. «Рефлюкс — заброс кислого содержимого желудка в пищевод и выше — частая причина насморка», — отметил Мясников. Кислое содержимое проходит через кашлевые рецепторы до носа, что приводит к осиплости голоса и насморку, добавил он.

Кроме того, насморк может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. «Есть некоторые хронические заболевания, где насморк может быть симптомом проблем с щитовидной, некоторых системных заболеваний, та же волчанка, но это все равно не будет первым симптомом», — пояснил медик.

Ранее Мясников назвал другие неочевидные причины возникновения заложенности носа. В этот список доктор включил аллергию, прием некоторых медикаментов, а также употребление алкоголя. Медик отметил, что люди привыкли связывать насморк с вирусными заболеваниями. Однако самой частой причиной хронической заложенности носа является аллергия, добавил он.

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Асель Минбаева
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