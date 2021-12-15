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Доктор Мясников перечислил неочевидные причины насморка

Врач Мясников: причинами хронического насморка могут быть аллергия и прием медикаментов

Кадр: О самом главном / Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил неочевидные причины возникновения заложенности носа. В этот список доктор включил аллергию, прием на некоторые медикаменты, повышенную кислотность, а также сниженную функцию щитовидной железы и употребление алкоголя. Выпуск доступен на YouTube.

Медик отметил, что люди привыкли связывать насморк с вирусными заболеваниями. Однако самой частой причиной хронической заложенности носа является аллергия. Мясников подчеркнул, что аллергическим ринитом страдает каждый десятый человек. 

Кроме того, хронический насморк может возникнуть на фоне приема таблеток — гормональных, обезболивающих и антидепрессантов. «У нас каждый второй — гипертоник, и мы все принимаем лекарства. <…> Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" — классическая причина заложенности носа», — добавил Мясников.

Среди других причин врач также выделил назальные капли. По его словам, они могут не только не справиться с насморком, но и привести к возникновению осложнений. Кроме того, добавил Мясников, каждый десятый рискует подхватить насморк при употреблении даже малой дозы алкоголя.

Ранее Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе. Вместо этого врач рекомендовал пить куриный бульон, богатый цинком и магнием. Также можно употреблять теплые напитки, например, клюквенный сок или чай с медом.

Дарья Кучерявых
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