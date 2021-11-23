Доктор Мясников рассказал о запрещенном продукте при простуде и гриппе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какой продукт нельзя употреблять при простуде и гриппе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, во время болезни запрещено пить алкоголь. «Как только ты подумал: "а не выпить ли мне рюмочку?", значит, выздоравливаешь», — отметил доктор.

При этом Мясников посоветовал при простуде или гриппе пить куриный бульон, богатый цинком и магнием. Также можно употреблять теплые напитки, например, клюквенный сок или чай с медом, добавил он. Помимо этого, врач подчеркнул, что не стоит принимать «лошадиные» дозы витамина C, потому что, вопреки популярному мнению, он не ускоряет выздоровление.

Ранее Мясников предупредил о смертельной опасности приема некоторых препаратов при легкой форме коронавируса. По словам телеведущего, в большинстве случаев пациентам, заразившимся COVID-19, назначают кроверазжижающие препараты. Мясников заявил, что эти лекарства требуются только при тяжелой форме коронавируса. Если заболевание протекает у человека в легкой форме, то эти препараты могут быть смертельно опасны, отметил доктор.

