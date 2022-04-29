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Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из России в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила прямые рейсы из Москвы в Анталью

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Еще одна авиакомпания, турецкая Corendon Airlines, запустила прямые рейсы по маршруту МоскваАнталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аэропорта Шереметьево.

Планируется, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в терминале С аэропорта Шереметьево. По данным системы бронирования билетов Aviasales, в середине мая улететь на популярный курорт можно за 21,3 тысячи рублей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых рейсов из России в Турцию с 6 мая. Перевозчик планирует возобновить прямые перелеты в Анталью и Стамбул. Рейсы будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

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Мария Гейн
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