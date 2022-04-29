Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из России в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила прямые рейсы из Москвы в Анталью

Еще одна авиакомпания, турецкая Corendon Airlines, запустила прямые рейсы по маршруту Москва — Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аэропорта Шереметьево.

Планируется, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в терминале С аэропорта Шереметьево. По данным системы бронирования билетов Aviasales, в середине мая улететь на популярный курорт можно за 21,3 тысячи рублей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых рейсов из России в Турцию с 6 мая. Перевозчик планирует возобновить прямые перелеты в Анталью и Стамбул. Рейсы будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.