В «Аэрофлоте» назвали дату возобновления рейсов в Турцию

«Аэрофлот» с 6 мая возобновит рейсы в Турцию

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая. О дате начала выполнения полетов сообщили в пресс-службе перевозчика, пишет ТАСС.

Так, с 6 мая возобновляются прямые регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полеты будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Ранее в апреле сообщалось, что Минтранс рассмотрит возможность увеличения прямых рейсов между Турцией и Россией. В ведомстве отметили, что авиакомпании Turkish Airlines разрешат чаще летать в Россию после того, как Анкара одобрит дополнительные рейсы отечественных перевозчиков.

Ранее Аэрофлот запланировал возобновить регулярные рейсы на Мальдивские острова с 13 мая. Полеты будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A330.