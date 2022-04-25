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Крупнейшая российская авиакомпания возобновит полеты на любимый курорт богачей

«Аэрофлот» с 13 мая возобновит полеты на Мальдивы

Фото: Shutterstock

Одна из крупнейших российских авиакомпаний, «Аэрофлот», с 13 мая возобновит регулярные рейсы на Мальдивские острова. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, полеты на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A330. Рейс Москва — Мале будет отправляться в 21:35, прилет в 08:45 на следующий день, в обратном направлении — в 10:25, прилет в 18:00.

Ранее в апреле Мальдивы вошли в топ-3 востребованных направлений для путешествий — отдых на более чем 100 курортах с собственными частными островами бронировали 83,7 тысячи раз. Первое место рейтинга заняла Турция, второе — Греция.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали массово выбирать более бюджетные путевки на Мальдивы. Так, по данным компании Coral Travel, объем продаж путевок на курорт значительно вырос, при этом большая часть путешественников стала выбирать более экономичные варианты размещения.

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Дарья Рыбак
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