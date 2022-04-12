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Названа самая популярная в 2022 году страна для путешествий

Турцию и Грецию назвали самыми востребованными направлениями для отдыха в 2022 году

Фото: Everin Seclaman / Unsplash

Турция, Греция и Мальдивы вошли в топ-3 востребованных направлений для путешествий. Об этом пишет Travel Daily News со ссылкой на исследование немецкого сервиса бронирования жилья для отпуска Holidu.

Так, самой популярной страной для отдыха в 2022 году названа Турция, куда за последние 12 месяцев совершено более 102 тысяч бронирований. При этом туристы проявляли интерес не только к курортным городам Анталье и Бодруму, но и к Стамбулу и Каппадокии.

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На втором месте оказалась Греция — возможности проживания там искали 89,8 тысячи путешественников. Третье место заняли Мальдивы — отдых на более чем 100 курортах с собственными частными островами бронировали 83,7 тысячи раз.

Далее следуют Испания, Таиланд и Кипр, где искали возможности размещения более 74, 57 и 53 тысячи раз соответственно. В топ-10 также вошли Мальта (48,5 тысячи запросов), Мексика (48,4 тысячи), Италия (45,4 тысячи) и Исландия (44,6 тысячи).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди отечественных путешественников в 2021 году. По предварительным подсчетам, в прошлом году страну посетили 4,6 миллиона россиян.

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Валентина Процкова
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