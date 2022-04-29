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Названо условие для увеличения числа прямых рейсов между Россией и Турцией

Минтранс рассмотрит возможность увеличения прямых рейсов между Турцией и Россией

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Минтранс назвал условие для увеличения прямых рейсов авиакомпании Turkish Airlines между Россией и Турцией. Об этом пишут «Известия».

Так, Turkish Airlines разрешат чаще летать в Россию после того, как Анкара одобрит дополнительные рейсы отечественных перевозчиков. По данным ведомства, сейчас турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. «Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю», — уточнили в Минтрансе.

Россия рассмотрит возможность увеличения полетной программы, как только турецкие власти одобрят в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию.

Ранее, 29 апреля, Turkish Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. В расписании аэропорта рейсы стоят ежедневно вплоть до 17 октября, после — по три раза в неделю до 29 октября.

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Мария Гейн
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