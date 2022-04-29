Крупнейшая турецкая авиакомпания начала летать на Урал

Авиакомпания Turkish Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта имени Курчатова.

Крупнейший перевозчик Турции начал выполнять полеты из уральского города с пятницы, 29 апреля. В расписании аэропорта рейсы стоят ежедневно вплоть до 17 октября, после — по три раза в неделю до 29 октября.

«Время в пути на комфортабельном Boeing 737-800 составит пять часов 20 минут. Вылет из Челябинска — в 03:45, прибытие в Анталью — в 07:05», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в апреле сообщалось, что Ростуризм и Российский союз туриндустрии (РСТ) обратились к властям с просьбой об увеличении числа рейсов в Россию для авиаперевозчика Turkish Airlines. «Туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 миллиардов рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться», — считает председатель общественного совета РСТ Дмитрий Давыденко.

