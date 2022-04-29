The National Interest: военные склады в США пустеют из-за поставок оружия Украине

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия.

«Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Ракеты дали украинцам преимущество перед Россией, но в ближайшее время их будет трудно заменить», — заявил он.

Отмечается, что производственные линии времен холодной войны были остановлены, в связи с чем у Пентагона нет возможности быстро пополнить арсенал противотанковыми ракетными комплексами. В Минобороны спрогнозировали, что для пополнения запасов ракет Javelin необходимо около пяти лет.

Ранее Минобороны заявило о подготовке провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием артиллерии. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные разместили артиллерию вблизи водозаборной станции в Пискуновке Донецкой народной республики (ДНР), чтобы вынудить российские войска на ответный огонь.