Психологи попросили родителей избегать шутливых разговоров о разводе с детьми

Психолог Долгицкий сравнил развод родителей с комнатой ужаса для ребенка

Психоаналитик, психолог Олег Долгицкий в интервью «Ленте.ру» рассказал, как говорить с детьми о предстоящем разводе. В частности, он попросил избегать шутливых разговоров о расставании.

Стремление перевести развод в шутку он считает неправильным. «Можно, конечно, представить развод как интересную игру, но в конце же должна быть победа или приз. Победа над родителем — это сомнительная победа для ребенка. Да и какой приз может утешить при потере близкого родственника? Развод, конечно, можно превратить в аттракцион, но это скорее похоже на американские горки или комнату ужаса», — сравнил Долгицкий.

Он добавил, что, пытаясь приукрасить происходящее на фоне смены социальной среды, взрослые обманывают детей, которые, в свою очередь, все понимают. Психотерапевт Раиса Апухтина добавляет, что невозможно избежать переживаний и веселиться, когда меняется жизнь каждого члена семьи. «У всех есть право проживать свои чувства, возможно, даже горевать столько, сколько потребуется, чтобы стало легче принять свершившийся факт и учиться жить дальше по-новому», — говорит она.

При разводе ребенку до 12 лет родители могут сказать, что не справились со своими ролями, советует Долгицкий, а ребенку около 14 лет и старше можно рассказать и о настоящей проблеме в структуре отношений.

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