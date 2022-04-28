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Сексолог уличил осудивших измены россиян в неискренности

Врач Орлов: отрицающие измены россияне пытаются соответствовать ожиданиям общества

Фото: Shutterstock

Специалист кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ имени Мечникова Дмитрий Орлов уличил осудивших измены россиян в неискренности. В беседе с 47news врач прокомментировал результаты недавнего опроса ВЦИОМ, показавшего, что за 30 лет число соотечественников, которые считают, что иметь любовника — это нормально, упало в 2,5 раза.

В 1992 году измены считали нормой 25 процентов россиян, сегодня в этом уверены только девять процентов, говорится в результатах опроса. Орлов отнесся к ним скептически и заявил, что отрицающие измены россияне пытаются соответствовать ожиданиям общества. «В 90-е была такая установка на свободу, на переосмысление прежних отношений. Сейчас же установки иные. Мы уже давно и регулярно слышим тезисы про традиционную семью, ценности. Убежден, что большинство респондентов стараются соответствовать ожиданиям», — сказал сексолог, добавив, что разводов становится больше, и одна из причин разрывов — измены.

Сексолог согласился, что для отвечающих таким образом людей верен тезис доктора Хауса из популярного сериала — «все врут». «Человек может осуждать, быть категорически негативным к изменам, любовницам, но при это сам иметь обширный послужной список. Но в отношении себя все эти осуждения, все эти моральные нормы уже не работают», — указал на несоответствие слов и дел Орлов.

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Причиной измен сексолог назвал незнание того, как взаимодействовать с супругом, с партнером. «Как выйти на ту искренность, чтобы обсуждать сложные вопросы в сексе, близости, а не заводить на стороне дополнительные связи. Люди просто не знают, как решать проблемы. Проще искать другого партнера, чем поработать», — заключил он.

Также в рамках этого опроса ВЦИОМ 67 процентов современных россиян назвали секс до брака допустимым. Ненормальными такие связи считают 27 процентов.

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Александра Лисица
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