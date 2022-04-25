Стало известно об отношении современных россиян к сексу до брака и изменам

ВЦИОМ: 67 процентов россиян назвали секс до брака допустимым

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новые данные об отношении россиян к сексу до брака. За последние 30 лет жители страны стали лучше относиться к добрачным половым связям и хуже к изменам, свидетельствуют результаты опроса.

67 процентов современных россиян назвали секс до брака допустимым, пишет ВЦИОМ, а ненормальными такие связи считают 27 процентов. В 1992 году 39 процентов были за то, что это норма, недопустимыми их считали столько же респондентов.

63 процента опрошенных заявили о недопустимости секса без любви. В 1992 году «нет» таким интимным отношениям сказали 57 процентов, уточняет ВЦИОМ.

Кроме того, за 30 лет россияне стали нетерпимее относиться к адюльтеру: 86 процентов считают недопустимым иметь любовника или любовницу помимо мужа или жены, а в 1992 году таких осуждающих было только 49 процентов. Среди молодежи 18-24 лет измену осуждает абсолютное большинство — 97 процентов. 9 процентов считают нормальным иметь отношения с кем-то, помимо супруга, в 1992 году таких ответивших была ровно четверть.

Ранее семейный психолог, супервизор Анна Девятка перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями. Она рассказала и о том, как развеять страхи, которые мешают личной жизни.

