Кремль прокомментировал обмен Ярошенко на Рида

Пресс-секретарь Путина Песков не стал раскрывать детали обмена Ярошенко на Рида

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского студента из Техаса Тревора Рида. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу поделиться какими-то деталями», — прокомментировал обмен представитель Кремля.

Российский летчик Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Его обмен на студента из Техаса Тревора Рида, который отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, состоялся 27 апреля 2022 года.