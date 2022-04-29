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Кремль прокомментировал обмен Ярошенко на Рида

Пресс-секретарь Путина Песков не стал раскрывать детали обмена Ярошенко на Рида

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского студента из Техаса Тревора Рида. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу поделиться какими-то деталями», — прокомментировал обмен представитель Кремля.

Российский летчик Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Его обмен на студента из Техаса Тревора Рида, который отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, состоялся 27 апреля 2022 года.

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Никита Абрамов
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