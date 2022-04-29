Мэр Мюнхена Рейтер объявил, что пивной фестиваль Октоберфест пройдет без COVID-ограничений

Известный пивной фестиваль Октоберфест пройдет без каких-либо COVID-ограничений. Об этом объявил мэр Мюнхена Дитер Райтер, сообщает журнал Focus.

Мэр рассказал, что федеральные власти Германии не дали никаких законодательных предписаний для введения каких-либо ограничений, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в стране. Рейтер также исключил возможность отмены проведения фестиваля по политическим причинам, таким как военные действия на Украине.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер высказался в поддержку решения местным властей. «Это хороший сигнал, особенно в такое тяжелое время. Мюнхенский Октоберфест олицетворяет радость жизни и открытость миру. Я с удовольствием пойду туда и с нетерпением жду его начала», — рассказал политик в личных соцсетях.

В последний раз фестиваль проводился в 2020 году. В прошлом году власти отменили проведение фестиваля, обосновав это невозможностью спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом осенью. Тогда Райтер назвал нереалистичным проведение мероприятия с соблюдением таких мер, как защитные маски и социальная дистанция между участниками.