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Пивной фестиваль Октоберфест пройдет без COVID-ограничений

Мэр Мюнхена Рейтер объявил, что пивной фестиваль Октоберфест пройдет без COVID-ограничений

Фото: Brett Sayles / Pexels

Известный пивной фестиваль Октоберфест пройдет без каких-либо COVID-ограничений. Об этом объявил мэр Мюнхена Дитер Райтер, сообщает журнал Focus.

Мэр рассказал, что федеральные власти Германии не дали никаких законодательных предписаний для введения каких-либо ограничений, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в стране. Рейтер также исключил возможность отмены проведения фестиваля по политическим причинам, таким как военные действия на Украине.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер высказался в поддержку решения местным властей. «Это хороший сигнал, особенно в такое тяжелое время. Мюнхенский Октоберфест олицетворяет радость жизни и открытость миру. Я с удовольствием пойду туда и с нетерпением жду его начала», — рассказал политик в личных соцсетях.

В последний раз фестиваль проводился в 2020 году. В прошлом году власти отменили проведение фестиваля, обосновав это невозможностью спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом осенью. Тогда Райтер назвал нереалистичным проведение мероприятия с соблюдением таких мер, как защитные маски и социальная дистанция между участниками.

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Дмитрий Сотак
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