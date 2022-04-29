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Названы опасности редиса при определенных заболеваниях

Диетолог Плещева предупредила, что редис нельзя употреблять на голодный желудок

Фото: Jason Leung / Unsplash

Диетолог Анастасия Плещева назвала изданию «Москва 24» опасности употребления редиса при определенных заболеваниях. Она предупредила, что у этого овоща, помимо очевидных плюсов, есть и минусы: например, его нельзя есть на голодный желудок и при проблемах с ЖКТ.

Врач напомнила, что редис содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, а также участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах. Однако, по ее словам, в этом овоще также в большом количестве содержатся вещества, негативно влияющие на слизистую желудка.

Чтобы не навредить организму, диетолог рекомендовала с осторожностью есть редис людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ. Также врач посоветовала не употреблять овощ на голодный желудок, а есть его с маслом или сметаной, чтобы уменьшить агрессивное воздействие на слизистую.

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Страдающим от подагры врач рекомендовала и вовсе исключить редис из меню, так как в нем содержатся натуральные вещества, способные повышать уровень мочевой кислоты в организме. Кормящим матерям диетолог тоже посоветовала быть осторожнее с редисом, так как он вызывает повышенное газообразование.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от чрезмерного употребления в пищу овсянки. По ее словам, злоупотребление этой кашей лишает организм полезных веществ.

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Юлия Кальницкая
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