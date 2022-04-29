Названы опасности редиса при определенных заболеваниях

Диетолог Плещева предупредила, что редис нельзя употреблять на голодный желудок

Диетолог Анастасия Плещева назвала изданию «Москва 24» опасности употребления редиса при определенных заболеваниях. Она предупредила, что у этого овоща, помимо очевидных плюсов, есть и минусы: например, его нельзя есть на голодный желудок и при проблемах с ЖКТ.

Врач напомнила, что редис содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, а также участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах. Однако, по ее словам, в этом овоще также в большом количестве содержатся вещества, негативно влияющие на слизистую желудка.

Чтобы не навредить организму, диетолог рекомендовала с осторожностью есть редис людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ. Также врач посоветовала не употреблять овощ на голодный желудок, а есть его с маслом или сметаной, чтобы уменьшить агрессивное воздействие на слизистую.

Страдающим от подагры врач рекомендовала и вовсе исключить редис из меню, так как в нем содержатся натуральные вещества, способные повышать уровень мочевой кислоты в организме. Кормящим матерям диетолог тоже посоветовала быть осторожнее с редисом, так как он вызывает повышенное газообразование.

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