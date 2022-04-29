Мускулистый блогер повернулся спиной к камере и удивил подписчиц

Daily Star: британский TikTok-блогер удивил подписчиц размером мускулистых ягодиц

Британский блогер с никнеймом peachyfitness4 повернулся спиной к камере и удивил подписчиц размером мускулистых ягодиц. На соответствующий ролик в его TikTok-аккаунте обратило внимание издание Daily Star.

На размещенных кадрах мужчина позировал у кухонного стола в спортивной одежде. Для съемки он выбрал облегающие футболку и брюки и развернулся к камере таким образом, чтобы зрители могли видеть его рельефные мышцы. «Ну что?» — подписал пост любитель фитнеса.

Впоследствии ролик британца, на которого подписано почти 419 тысяч человек, набрал 2,5 миллиона просмотров и озадачил пользовательниц сети. «Почему его ягодицы больше моих?», «Лучше, чем у 99 процентов девушек», «Определенно у него формы эффектнее, чем у меня», «Они же гигантские», — комментировали юзерши.

В марте британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель и привлекла внимание множества пользователей. На первых кадрах видео девушка продемонстрировала свою внешность со времен учебы в старшей школе. Ши позировала в форме учебного заведения, собрав волосы в высокий хвост. При этом ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела. Во второй части ролика блогерша предстала перед зрителями после похудения, примерив перед камерой несколько нарядов, подчеркивающих ее новые пропорции тела.