Психолог назвал способ извлечь пользу из ненависти к себе

Психолог Энрайт рассказал, что ненависть к себе помогает улучшить характер

Психолог Роберт Энрайт рассказал, почему ненавидеть себя бывает полезно, и назвал способ извлечь из этого пользу. В статье для Psychology Today он объяснил, что через самоосуждение человек искореняет в себе негативные черты и может улучшить поведение.

Энрайт отметил, что ненависть к себе положительно влияет на формирование моральных установок и характера человека в целом. После самоосуждения, как правило, следует глубокое внутреннее раскаяние в неправильных поступках, что, по мнению психолога, может оказаться весьма полезным. «Ненависть к себе, которая включает в себя чувство глубокого раскаяния, не так уж и плоха, и ее следует рассматривать как признак наличия у вас совести и внутренних убеждений, которые помогают четко отличать правильное от неправильного», — сообщил он.

Отсутствие угрызений совести, по его словам, является серьезной проблемой на пути к совершенствованию себя. Энрайт также разъяснил, что, когда человек не подавляет отрицательные чувства по отношению к себе, такая ненависть становится своеобразным инструментом для исправления негативных черт в поведении и характере. «Если вас мучает совесть, надо помнить, что она просто делает свою работу. Отдайте себе должное за то, что она у вас есть», — дополнил он.

Психолог предупреждает, что не стоит слишком усердствовать в исправлении себя. Он советует быть к себе добрее, не требовать слишком многого и избегать преувеличенного самоосуждения. «Избегайте скрупулезности или чрезмерного перфекционизма, когда вы слишком суровы по отношению к себе», — заключил Энрайт.

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