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В Курске открылась выставка «Почтовые истории»

В Курске открылась выставка «Почтовые истории»

Фото: УФПС по Курской области

В Курском областном краеведческом музее 28 апреля открылась выставка Почтовые истории, на которой будет представлено более 200 экспонатов из фондов областного краеведческого музея и музея Курской почты. Об этом сообщает издание «Друг для друга».

Самые ранние экспонаты датируются серединой XIX столетия. Один из стендов отражает роль почтовой службы в годы Великой Отечественной войны. На нем представлены коллекция подлинных фронтовых писем-треугольников, а также почтовая карточка на бересте.

Второй зал посвящен особенностям перевозки почты в дореволюционной России, там представлены сани ямщика с почтовым грузом, обстановка почтовой станции с русской печью. На отдельном стенде павильона размещены важные атрибуты ямской гоньбы — поддужные колокольчики и конская упряжь.

Экспозицию третьего зала составляют предметы XX столетия. Также на выставке представлена форменная одежда почтовых работников разных лет, почтовый ящик, адресные таблички и многое другое.

Выставка продлится до 26 июня.

В декабре 2021 года стало известно, что Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом запустит серию открыток о знаковых местах страны. В пилотный выпуск вошли направления для зимнего отдыха: Мурманская область, Карелия и Кузбасс. В планах на 2022 год — выпустить открытки, посвященные каждому субъекту страны.

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Сергей Истомин
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