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Почта России показала знаковые места страны

Почта России совместно с РГО выпустила серию открыток о знакомых местах страны

Фото: Shutterstock

Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) запускает серию открыток о знаковых местах страны. В пилотный выпуск вошли направления для зимнего отдыха: Мурманская область, Карелия и Кузбасс. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытки оформлены фотографиями из архивов конкурса «Самая красивая страна». Они поступили в продажу в почтовые отделения Мурманской области, республики Карелия и Кемеровской области. Также почтовые карточки можно купить в магазине РГО. Стоимость открытки — 30 рублей, тираж для каждого из трех регионов — 1,5 тысячи экземпляров.

«Запуск туристических открыток — это не только возрождение доброй традиции, которая подарит новое особое впечатление от путешествия. Это еще и маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость регионов и интерес к путешествиям по стране у тех, кто эту открытку получает», — заявила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

В планах на 2022 год — выпустить открытки, посвященные каждому субъекту страны.

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Инга Разумовская
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