Токаев объявил о референдуме по Конституции в Казахстане

Президент Казахстана Токаев объявил о референдуме по поправкам в Конституцию

В Казахстане в ближайшее время состоится референдум по поправкам в Конституцию, которые укрепят курс на демократизацию власти. Об этом объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik.

Он назвал референдум важнейшим демократическим институтом, который в последний раз проходил в стране в 1995 году во время голосования за новую Конституцию. В последующие годы изменения в основной закон вносились без голосования.

«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой», — сказал Токаев.

Политик пояснил, что рабочая подгруппа по референдуму подготовила изменения в 33 главы Конституции Казахстана. Это почти треть от общего ее объема.

«Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы — не догма, они должны совершенствоваться», — объяснил президент.

Ранее стало известно о планах казахского парламента отменить закон о привилегиях первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Статус и дополнительные полномочия, елбасы, «лидера нации», вычеркнут из Конституции после референдума.