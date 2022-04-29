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Рогозин рассказал о переносе запуска аппаратов «Луна-26» и «Луна-27»

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о переносе запуска лунных миссий на 2022 год

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Запуск аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» могут перенести из-за сложившихся обстоятельств, допустил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам руководителя госкорпорации, миссии орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного модуля «Луна-27» будут скорректированы, поскольку в текущей ситуации усилия будут направлены на увеличение орбитальной группировки. Что касается автоматического спускаемого аппарата «Луна-25», то он будет запущен в 2022 году.

«Наука — это очень важно, но сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, ее работе в качестве группировки двойного и военного назначения», — заявил Рогозин.

В апреле Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» лишит автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» всего европейского. Это стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) с госкорпорацией.

Станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Автоматический зонд планируют посадить в районе южного полюса Луны.

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Александр Еникеев
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