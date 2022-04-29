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В Верховной Раде предложили ввести санкции против представителей РПЦ

В Верховную Раду внесли законопроект о введении санкций в отношении представителей РПЦ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Верховную Раду внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что украинские парламентарии предложили ввести в отношении представителей РПЦ «специальные экономические и другие ограничительные меры». Они включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение госнаград и другие санкции.

Помимо патриарха, в санкционный список были включены глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что представители РПЦ «системно и активно» поддерживают действия России, а введение ограничительных мер против них «будет способствовать уменьшению реальных и потенциальных угроз национальным интересам, информационной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада упростила процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян. Вырученные таким образом средства планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителям республики и помощь государству.

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Алевтина Запольская
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