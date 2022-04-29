Ирландия задумалась о помощи Украине на изъятые у России деньги

Ирландия может направить более миллиарда изъятых у России евро на восстановление Украины

Ирландия может направить более одного миллиарда евро из замороженных в рамках европейских санкций активов России на восстановление Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД страны Саймона Ковени.

По его словам, с таким предложением выступали некоторые страны-члены ЕС. Впрочем, Ковени добавил, что перед утверждением этого решения нужно провести широкое обсуждение. Прежде чем изымать российские активы, надо гарантировать четкую и надежную правовую базу, считает он.

Представители оппозиции предложили использовать замороженные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам, которые находятся в Ирландии.

Президент США Джо Байден уже решил представить инициативу, которая разрешит изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Предполагается, что изъятые активы пойдут в пользу Украины и будут тратиться на нужды страны «для возмещения ущерба от российской агрессии». Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создана специальная упрощенная административная процедура. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.