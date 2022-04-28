Байден позволит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Байден объявит об инициативе изымать активы предпринимателей из России на нужды Украины

Президент США Джо Байден собирается представить инициативу, которая разрешит изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Об этом сообщается на сайте на Белого дома.

Согласно инициативе, изъятые активы пойдут в пользу Украины и будут тратиться на нужды страны «для возмещения ущерба от российской агрессии». Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создана специальная упрощенная административная процедура. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.

Помимо этого, в инициативе предлагается ввести уголовную ответственность за сознательное или преднамеренное получение доходов «непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством».

Ранее Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или в результате незаконных действий.