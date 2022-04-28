Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден позволит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Байден объявит об инициативе изымать активы предпринимателей из России на нужды Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден собирается представить инициативу, которая разрешит изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Об этом сообщается на сайте на Белого дома.

Согласно инициативе, изъятые активы пойдут в пользу Украины и будут тратиться на нужды страны «для возмещения ущерба от российской агрессии». Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создана специальная упрощенная административная процедура. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.

Помимо этого, в инициативе предлагается ввести уголовную ответственность за сознательное или преднамеренное получение доходов «непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством».

Ранее Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или в результате незаконных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша предупредила об «интенсивном движении колонн техники» на востоке
Военные подтвердили гибель пилота при жесткой посадке вертолета под Саратовом
Полицейские задержали двух россиянок за создание притона с проститутками
Украинский военный рассказал о сирийском боевом опыте пленных британцев
Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян
В Дагестане за неделю утонули четверо детей
Квартиры в Крыму подорожали почти в два раза
11-летнего школьника поставили на учет за дискредитацию российской армии
Режиссер сериала «Чернобыль» снимет две серии «Дюны»
Представлявшийся офицером ФСБ россиянин провернул аферы на три миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.