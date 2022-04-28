Байден позволит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Президент США Джо Байден собирается представить инициативу, которая разрешит изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Об этом сообщается на сайте на Белого дома.
Согласно инициативе, изъятые активы пойдут в пользу Украины и будут тратиться на нужды страны «для возмещения ущерба от российской агрессии». Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создана специальная упрощенная административная процедура. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.
Помимо этого, в инициативе предлагается ввести уголовную ответственность за сознательное или преднамеренное получение доходов «непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством».
Ранее Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или в результате незаконных действий.