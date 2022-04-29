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ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ дважды за 10 минут обстреляли Донецк, выпущен 21 снаряд

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление опубликовано в Telegram-канале ведоства.

Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли город, выпустив 21 снаряд запрещенных калибров 120 и 122 миллиметра, следует из сообщения представительства. До этого ВСУ трижды за ночь обстреливали территорию Донецка.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ обстреливают город Лиман Краматорского района ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных. Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что киевский режим фабрикует провокационные материалы о гибели мирного населения из-за артиллерийского огня российской армии.

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Марина Совина
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