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Tesla отзовет тысячи автомобилей

Tesla отзовет 48 тысяч автомобилей в США из-за неисправности спидометров

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что машины могут не отображать спидометр в гоночном режиме. Из-за этого водители могут не осознавать скорость движения, создавая риск аварий. Tesla выполнит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

Отзыв распространяется на автомобили, проданные с 2018 по 2022 год. Обновление прошивки, выпущенное в декабре, случайно удалило спидометр из пользовательского интерфейса, сообщает компания.

Ранее Tesla уже отзывала автомобили. Под отзыв в начале года попали 356 309 автомобилей Model 3, выпущенные в 2017-2020 годах, а также 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года. Причиной масштабного отзыва стали дефекты камеры заднего вида, а также вероятность самопроизвольного открытия капота: в некоторых моделях могла быть неправильно установлена крышка.

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Платон Щукин
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