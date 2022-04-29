Певец Шура снялся в маске-черепе с маникюром и вызвал споры в сети

Российский певец Шура с маникюром в маске-черепе и меховой накидке вызвал споры в сети

Российский певец и автор песен Шура (Александр Медведев) принял участие в новой фотосессии и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки появились в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах 46-летний исполнитель позирует в черной накидке из искусственного меха и массивной маске в виде черепа, которая украшена множеством камней синего и черного цвета, а также белым жемчугом. Образ знаменитости дополнил градиентный макияж глаз в желтых и красных тонах с графичными стрелками и маникюр в сером оттенке.

В комментариях под постом юзеры неоднозначно отнеслись к преображению звезды. Одни пользователи раскритиковали внешний вид Шуры. «Эффектно, но жутковато», «Не надо так, Саша!», «О, Боже! Команда стилистов и визажистов посмеялись наверное. Гнать в шею таких "профессионалов"», «Ой нет, как-то жутко, не ваша энергетика», «Не знаю, по-моему это не твой образ. И ногти отросшие смотрятся не очень...» — высказались они.

Однако среди поклонников были и те, кто восхитился модной съемкой с участием певца. «В любом образе шикарен», «Саша, ты просто уникален», «Последнее фото — огонь! Глаза такие выразительные!», «Боже, какие ровные стрелки!», «Вы как всегда превосходны», — писали комментаторы.

Раннее в апреле шеф-повар Константин Ивлев удивил фанатов видом своих ногтей. Во время шоу «Битва шефов» телеведущий показал аккуратно подстриженные ногти с гелевым покрытием пастельно-розового оттенка.