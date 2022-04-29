Шеф-повар Ивлев удивил фанатов маникюром

Шеф-повар Константин Ивлев показал розовый маникюр во время шоу «Битва шефов»

Российский шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев удивил фанатов видом своих ногтей. Соответствующий выпуск программы «Битва шефов» появился на YouTube-канале телеканала «Пятница!».

Во время шоу телеведущий показал аккуратно подстриженные ногти с гелевым покрытием пастельно-розового оттенка.

На опубликованное видео обратили внимание в Telegram-канале Admin.Anshlak. В комментариях под постом юзеры неоднозначно отнеслись к преображению кулинара. Так, одни пользователи раскритиковали маникюр шоумена. «Костя, вопрос только к цвету! Ты же мужик! Черный надо! А не вот этот вот девчачий нюд», «Я не верю своим глазам», «Фу, как развидеть это», «Один вопрос — зачем?», — высказались они.

Другие, наоборот, отнеслись к новому имиджу ресторатора с пониманием. «Что такого? Ухоженные руки должны быть у всех, особенно если ты повар», «Просто, наверное, у всех разное понятие "нормального мужского маникюра"», «Нормальные ноготки», «Мне кажется, у него грибок ногтей и таким образом его маскируют», «Ну что вы наехали на мужика? Это витаминный коктейль для блеска и против ломкости», — писали комментаторы.

Раннее в апреле директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала самые популярные цвета маникюра у россиянок. Специалистка отметила, что клиентки чаще всего выбирают классические красные цвета, а также серые с ярким акцентом, синие и розовые.