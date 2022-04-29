Россиян предупредили о штрафах за курение дома

Юрист Кудерко предупредила о штрафе в 1500 тысячи рублей за курение в доме

За курение в местах общего пользования в многоквартирном доме россиянам грозит штраф до 1500 тысяч рублей. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко, пишет РИА Новости.

Юрист напомнила, что курение в общественных местах запрещено, чтобы защитить граждан от вредного воздействия табачного дыма. Речь идет, в том числе, о лифтах, лестничных площадках, чердаках и общих помещениях коммунальных квартир. Если факт курения докажут, нарушителю придется заплатить от 500 до 1500 рублей.

«Балконы или лоджии квартир, сами квартиры, жилые комнаты общежитий и номеров гостиниц к местам общего пользования не относятся, однако на них распространяется общий запрет использования открытого огня по правилам противопожарного режима», — добавила Кудерко.

Адвокат отметила, что теоретически курить в своей квартире или на балконе можно, но нужно быть готовым к штрафам за моральный вред, если дым попадает в чужую квартиру по вентиляции или через открытое окно. Однако для этого пострадавший должен заснять нарушение на видео и договориться со свидетелями о даче показаний. Решение о взыскании и сумме штрафа принимается судом в зависимости от ситуации, пояснила эксперт.

Ранее россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах. Так, за сорняки на участке граждан могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, за незаконное использование земли для предпринимательской деятельности — на 5-10 тысяч рублей, а за «неправильный» забор — на 5 тысяч рублей.