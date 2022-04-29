Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир

В феврале 2022 года в Москве в полтора раза увеличился спрос на квартиры с торгов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В феврале 2022 года жители Москвы резко заинтересовались одним типом квартир — спрос на уходящие с торгов объекты увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К такому выводу пришли эксперты из «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», сообщает «Российская газета».

По итогам 2021-го выяснилось, что интерес к жилью с торгов повысился более чем на 56 процентов. В данный момент самый большой выбор квартир наблюдается в сегменте муниципальной собственности (городского имущества) — более половины лотов на торгах. Чтобы приобрести подобную квартиру, нужно принять участие в электронных торгах — внести задаток, посоревноваться за объект с другими претендентами и предложить самую высокую цену. Объект можно приобрести и по цене ниже рыночной — такой вариант возможен, если желающих на него окажется немного.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Специалисты отмечают, что покупка недвижимости с торгов на разных онлайн-площадках отличается нестабильностью — все зависит от конкретного лота и должника. При этом динамика цен на рынке оказывает незначительное влияние на процедуру торгов. Они предупреждают, что к участию в торгах стоит подходить с осторожностью. Зачастую в отношении выставляемых объектов обратили взыскание кредиторы, а это значит, что потенциальный покупатель рискует столкнуться с вопросом принудительного выселения предыдущего владельца. Несмотря на то, что законодательство позволяет его провести, на это тратятся время и силы.

Ранее директор «Жилфонда» Александр Чернокульский предложил способ облегчить россиянам покупку готовых квартир. Он заключается в том, чтобы разрешить продавать квартиры на вторичном рынке вместе с незакрытой ипотекой — тогда кредит по низкой ставке будет передаваться от старого собственника жилья новому.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям
В России предложили путешествовать по-новому
Российского студента осудили на семь лет за подготовку нападения на вуз
Доктор Мясников дал советы по защите от смертельно опасного заболевания
Совфед раскритиковал предложения Украины по переговорам с Россией
Психологи попросили родителей избегать шутливых разговоров о разводе с детьми
Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд
Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир
Российского тренера заподозрили в домогательствах к 13-летней спортсменке
Apple предупредила об ограничении поставок iPhone
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.