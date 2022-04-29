Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир

В феврале 2022 года в Москве в полтора раза увеличился спрос на квартиры с торгов

В феврале 2022 года жители Москвы резко заинтересовались одним типом квартир — спрос на уходящие с торгов объекты увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К такому выводу пришли эксперты из «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», сообщает «Российская газета».

По итогам 2021-го выяснилось, что интерес к жилью с торгов повысился более чем на 56 процентов. В данный момент самый большой выбор квартир наблюдается в сегменте муниципальной собственности (городского имущества) — более половины лотов на торгах. Чтобы приобрести подобную квартиру, нужно принять участие в электронных торгах — внести задаток, посоревноваться за объект с другими претендентами и предложить самую высокую цену. Объект можно приобрести и по цене ниже рыночной — такой вариант возможен, если желающих на него окажется немного.

Специалисты отмечают, что покупка недвижимости с торгов на разных онлайн-площадках отличается нестабильностью — все зависит от конкретного лота и должника. При этом динамика цен на рынке оказывает незначительное влияние на процедуру торгов. Они предупреждают, что к участию в торгах стоит подходить с осторожностью. Зачастую в отношении выставляемых объектов обратили взыскание кредиторы, а это значит, что потенциальный покупатель рискует столкнуться с вопросом принудительного выселения предыдущего владельца. Несмотря на то, что законодательство позволяет его провести, на это тратятся время и силы.

Ранее директор «Жилфонда» Александр Чернокульский предложил способ облегчить россиянам покупку готовых квартир. Он заключается в том, чтобы разрешить продавать квартиры на вторичном рынке вместе с незакрытой ипотекой — тогда кредит по низкой ставке будет передаваться от старого собственника жилья новому.