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Чеховский книжный фестиваль проведут в Ростовской области в мае

Более 60 мероприятий запланировано в Таганроге в рамках Чеховского книжного фестиваля

Фото: Guzel Maksutova / Unsplash

Более 60 различных мероприятий для детей и взрослых планируют провести в Таганроге в рамках XV Чеховского книжного фестиваля, который будет проходить с 20 по 22 мая. Как уточняет со ссылкой на организаторов ТАСС, в эти дни жителей и гостей Ростовской области ожидают презентации книг, выставки и концерты, ярмарк, встречи с писателями и другие сюрпризы.

Отмечается, что в этом году культурное событие будет посвящено трем датам — 135-летию рассказа «Каштанка», 100-летию пионерского движения, а также 100-летнему юбилею издательства «Молодая гвардия».

Организаторы утверждают, что в период с 20 по 22 мая родина российского писателя станет «Меккой для представителей книжной индустрии». В числе гостей ожидаются такие писатели, как Юрий Поляков, Павел Басинский, Андреем Геласимов, Дмитрий Лиханов, и другие.

Ранее сообщалось, что в Бурятии у подножия горы Меркитская крепость 21 мая пройдет фестиваль цветения сакуры и этно-рока.

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Варвара Кошечкина
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