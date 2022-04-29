В степях Оренбуржья раньше времени расцвели краснокнижные тюльпаны

В степях Оренбургской области раньше обычного расцвели тюльпаны Шренка

В степях Оренбургской области раньше обычного времени расцвели краснокнижные тюльпаны Шренка. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает РИА «Оренбуржье».

По словам сотрудника Оренбургского заповедника Дмитрия Немальцева, поскольку март в регионе выдался холодным, предполагалось, что эти цветы распустятся не раньше майских праздников — 2-3 мая. Однако в апреле в области значительно потеплело, что сказалось на времени начала цветения.

«Очень теплый апрель внес коррективы, и "шренки" зацвели на целую декаду раньше», — отметил специалист.

Тюльпаны Шренка занесены в Красную книгу России. В основном они встречается на юге и юго-востоке европейской части страны, в том числе в Оренбургской области.

