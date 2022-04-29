Раскрыта возможная дата выхода Алексея Улюкаева на свободу по УДО

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу 12 мая

Раскрыта дата выхода на свободу бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Об этом в пятницу, 29 апреля, со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери сообщает «360».

По информации суда, если никто не обжалует решение об условно-досрочном освобождении, то Улюкаев сможет покинуть колонию после вступления решения в силу и выйти на свободу уже 12 мая.

Ранее 29 марта сообщалось, что Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства об УДО Улюкаева.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.