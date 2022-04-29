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Раскрыта возможная дата выхода Алексея Улюкаева на свободу по УДО

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу 12 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыта дата выхода на свободу бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Об этом в пятницу, 29 апреля, со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери сообщает «360».

По информации суда, если никто не обжалует решение об условно-досрочном освобождении, то Улюкаев сможет покинуть колонию после вступления решения в силу и выйти на свободу уже 12 мая.

Ранее 29 марта сообщалось, что Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства об УДО Улюкаева.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.

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Владимир Седов
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