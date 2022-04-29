Суд в Твери подтвердил удовлетворенное ходатайство Улюкаева об УДО

Суд подтвердил условно-досрочное освобождение экс-министра Улюкаева в мае 2022 года

Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в суде.

«Да, рассматривали, результат положительный», — ответили в суде на вопрос, рассматривалось ли ходатайство экс-министра.

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев может выйти по УДО уже в мае 2022 года.

Суд установил, что деньги Улюкаев требовал за положительное заключение на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.

Ранее сообщалось о том, что Улюкаев, прибывая в колонии, открыл в ней экономический кружок и читает лекции.