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Суд в Твери подтвердил удовлетворенное ходатайство Улюкаева об УДО

Суд подтвердил условно-досрочное освобождение экс-министра Улюкаева в мае 2022 года

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в суде.

«Да, рассматривали, результат положительный», — ответили в суде на вопрос, рассматривалось ли ходатайство экс-министра.
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев может выйти по УДО уже в мае 2022 года.

Суд установил, что деньги Улюкаев требовал за положительное заключение на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.

Ранее сообщалось о том, что Улюкаев, прибывая в колонии, открыл в ней экономический кружок и читает лекции.

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Варвара Кошечкина
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