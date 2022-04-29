Суд досрочно освободил бывшего министра Улюкаева

«Интерфакс»: суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития РФ Улюкаева

Суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего срок за получение взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, экс-министр сможет покинуть колонию после вступления решения в силу.

В июле стало известно, что Улюкаев открыл в тюрьме экономической кружок. По его словам, заключенных интересуют ипотека, потребительское кредитование и малое предпринимательство, а также рынок труда и трудовое законодательство. Он также работает в библиотеке и старается «помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными».

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.