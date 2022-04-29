Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому после отравления

Вокалистку группы «Воровайки» ввели в медикаментозную кому после отравления в Костроме

Фото: Страница Светланы Ларионовой во «ВКонтакте»

Вокалистку российской шансон-группы «Воровайки» Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому после сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Певице стало плохо после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля. Известно, что она поужинала в ресторане после выступления. По дороге в Москву состояние артистки ухудшилось, у нее поднялась температура, началась рвота и судороги.

В московской клинике Ларионовой поставили диагноз острая интоксикация. В течение двух недель ее держали под капельницами, однако утром 29 апреля врачи приняли решение ввести женщину в медикаментозную кому.

«Врачи борются за жизнь нашей солистки, и нам важно ее выздоровление. Сегодня утром Светлану перевели в реанимационное отделение и пока в медикаментозную кому», — заявил менеджер коллектива Андрей Карпов.

Ранее в апреле сообщалось, что британского актера Кэри Элвеса экстренно госпитализировали после укуса гремучей змеи. 59-летнюю звезду фильма «Лжец, лжец» доставили на вертолете в Медицинский центр имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Змея укусила артиста около его дома в Малибу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Россияне массово устремились на майские праздники в один регион на поездах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.