Вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому после отравления

Вокалистку группы «Воровайки» ввели в медикаментозную кому после отравления в Костроме

Вокалистку российской шансон-группы «Воровайки» Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому после сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Певице стало плохо после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля. Известно, что она поужинала в ресторане после выступления. По дороге в Москву состояние артистки ухудшилось, у нее поднялась температура, началась рвота и судороги.

В московской клинике Ларионовой поставили диагноз острая интоксикация. В течение двух недель ее держали под капельницами, однако утром 29 апреля врачи приняли решение ввести женщину в медикаментозную кому.

«Врачи борются за жизнь нашей солистки, и нам важно ее выздоровление. Сегодня утром Светлану перевели в реанимационное отделение и пока в медикаментозную кому», — заявил менеджер коллектива Андрей Карпов.

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