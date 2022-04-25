Актера фильма «Лжец, лжец» госпитализировали после укуса змеи

Актера Кэри Элвеса госпитализировали после укуса гремучей змеи

Британского актера Кэри Элвеса экстренно госпитализировали после укуса гремучей змеи. Об этом сообщает TMZ.

59-летнюю звезду фильма «Лжец, лжец» доставили на вертолете в Медицинский центр имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Змея укусила артиста около его дома в Малибу. Отмечается, что когда это произошло, он работал на улице.

Окружение Элвеса посчитало, что он получил опасную травму, и срочно обратилось за медицинской помощью. По словам врачей, актер получит необходимое лечение и полностью поправится.

Кэри Элвес известен по таким фильмам и сериалам, как «Пила: Игра на выживание», «Лжец, лжец», «Рождественская история», «Леди Джейн», «Горячие головы», «Космос: Пространство и время», «Удивительная миссис Мейзел», «Очень странные дела», «Секретные материалы» и «Грабь награбленное». Первой большой ролью для него стал герой Уэстли в ленте «Принцесса-невеста».

В декабре 2021 году американскую певицу Maeta во время съемок клипа за лицо укусила змея. В соцсетях исполнительница поделилась видео, на котором змея внезапно впивается ей в подбородок.