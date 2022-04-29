Раскрыта динамика роста цен на «вторичку» в Новой Москве

«Мир квартир»: динамика роста цен на вторичное жилье в Новой Москве составила 14 процентов

За последний год динамика роста цен на вторичное жилье в Новой Москве составила 14 процентов — цены повысились на 10,2 миллиона рублей. Информацию о рынке раскрыли аналитики «Инком-Недвижимости», сообщает «Мир квартир».

В Старой Москве средние цены на «вторичку» оцениваются в 15,44 миллиона рублей. За год они повысились на 2,3 процента. Разницу в росте цен на жилье специалисты объясняют тем, что с того момента, как территории, относящиеся к Новой Москве, присоединили к городу, там появилось много нового качественного жилья. Средние цены на недвижимость в этих районах повышаются за счет постоянного перехода первичного жилья во вторичное.

По данным аналитиков, за последний год число доступных для продажи квартир на вторичном рынке в Новой Москве выросло на 80 процентов — до 6880 объектов. Доли однокомнатных и двухкомнатных квартир там практически не отличаются и составляют 35,1 и 35,7 процента соответственно. На «трешки» приходится 23,7 процента продаваемого вторичного жилья, а на квартиры с большим числом комнат — 5,5 процента.

Представитель «Инком-Недвижимости» Михаил Куликов заявил, что жилье в Новой Москве покупают из-за более низкой стоимости и возможности получить московскую прописку. В этих районах также развита инфраструктура — много лесов, парков и других мест для отдыха, а также транспортная система. Он добавил, что при этом качество образования в школах и обслуживания в поликлиниках несколько хуже, чем в более старых районах, однако подчеркнул, что развитие территории всегда требует большого количества времени.

Ранее в апреле аналитики ЦИАН сообщили о том, что пять районов Новой Москвы стали лидерами по росту цен на «квадрат» вторичного жилья за последние десять лет. При этом четыре из них — районы Новомосковского административного округа.