Тимати подарил двухлетнему сыну часы за миллион долларов

Рэпер Тимати подарил двухлетнему сыну Ратмиру часы Richard Mille за 75 миллионов рублей

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подарил двухлетнему сыну Ратмиру наручные часы за миллион долларов (около 75 миллионов рублей). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Звездач».

Исполнитель опубликовал в соцсетях кадры, на которых его сын примеряет на предплечье эксклюзивные часы Richard Mille RM 27-04 на голубом ремешке. Известно, что данный аксессуар отличается скелетонизированной платой из титана и прозрачными крышками корпуса, сквозь которые виден механизм.

Как сообщается на официальном сайте часового бренда, выпуск модели был приурочен к десятилетию партнерства основателя марки Ришара Милля и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Упомянутые часы были выпущены ограниченной серией из 50 экземпляров.

В июле 2021 года рэпер Тимати преподнес дочери Алисе кольцо за десятки миллионов рублей. Украшение бренда Jacob&Co было выполнено из белого золота, посередине располагались крупный желтый бриллиант в окружении двух камней меньшего размера. Журналисты отметили, что ювелирное изделие походило на то, что артист вручил победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.