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Тимати подарил двухлетнему сыну часы за миллион долларов

Рэпер Тимати подарил двухлетнему сыну Ратмиру часы Richard Mille за 75 миллионов рублей

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подарил двухлетнему сыну Ратмиру наручные часы за миллион долларов (около 75 миллионов рублей). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Звездач».

Исполнитель опубликовал в соцсетях кадры, на которых его сын примеряет на предплечье эксклюзивные часы Richard Mille RM 27-04 на голубом ремешке. Известно, что данный аксессуар отличается скелетонизированной платой из титана и прозрачными крышками корпуса, сквозь которые виден механизм.

Как сообщается на официальном сайте часового бренда, выпуск модели был приурочен к десятилетию партнерства основателя марки Ришара Милля и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Упомянутые часы были выпущены ограниченной серией из 50 экземпляров.

В июле 2021 года рэпер Тимати преподнес дочери Алисе кольцо за десятки миллионов рублей. Украшение бренда Jacob&Co было выполнено из белого золота, посередине располагались крупный желтый бриллиант в окружении двух камней меньшего размера. Журналисты отметили, что ювелирное изделие походило на то, что артист вручил победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.

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Карина Черных
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