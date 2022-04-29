Тимати подарил двухлетнему сыну часы за миллион долларов
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подарил двухлетнему сыну Ратмиру наручные часы за миллион долларов (около 75 миллионов рублей). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Звездач».
Исполнитель опубликовал в соцсетях кадры, на которых его сын примеряет на предплечье эксклюзивные часы Richard Mille RM 27-04 на голубом ремешке. Известно, что данный аксессуар отличается скелетонизированной платой из титана и прозрачными крышками корпуса, сквозь которые виден механизм.
Как сообщается на официальном сайте часового бренда, выпуск модели был приурочен к десятилетию партнерства основателя марки Ришара Милля и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Упомянутые часы были выпущены ограниченной серией из 50 экземпляров.
В июле 2021 года рэпер Тимати преподнес дочери Алисе кольцо за десятки миллионов рублей. Украшение бренда Jacob&Co было выполнено из белого золота, посередине располагались крупный желтый бриллиант в окружении двух камней меньшего размера. Журналисты отметили, что ювелирное изделие походило на то, что артист вручил победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.