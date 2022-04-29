Врач перечислил основные причины неприятного запаха изо рта

Врач Митчелл: плохая гигиена и заболевание печени могут вызвать неприятный запах изо рта

Врач-терапевт Томи Митчелл в статье для издания ETNT перечислил основные причины появления неприятного запаха изо рта. По его словам, плохая гигиена и заболевание печени в числе прочего могут вызвать это неприятное явление.

Одной из основных причин появления неприятного запаха Митчелл считает отсутствие правильной гигиены полости рта: из-за скопления остатков пищи в зубах со временем появляются бактерии и начинают выделяться зловонные газы. Чтобы избежать этого, медик рекомендует чистить зубной щеткой не только зубы, но и язык, а также регулярно использовать зубную нить.

Неприятный запах изо рта, напоминает врач, может появляться сразу же после пробуждения. Чтобы минимизировать риски, Митчелл рекомендует пить достаточное количество воды в течение дня, а перед сном тщательно чистить зубы и поверхность языка, используя специальный скребок.

Заболевание печени, по словам терапевта, тоже может стать причиной зловония. «Неприятный запах изо рта может оказаться симптомом и серьезного недуга — например, заболевания печени. Печень отвечает за фильтрацию токсинов из крови и выработку желчи, помогающей пищеварению. И если она не сможет нормально функционировать, то в крови накопятся токсины, в результате чего появится неприятный запах изо рта. Также если печень не сможет вырабатывать достаточное количество желчи, это приводит к расстройству желудка и неприятному запаху», — объяснил Митчелл.

Кроме того, по мнению медика, к неприятному запаху могут привести абсцесс миндалины, хронические заболевания пищеварительной системы и курение.

Для определения свежести дыхания Митчелл советует использовать зеркало. «Нужно встать перед зеркалом и высунуть язык. Если на поверхности будут видны белые или желтые пятна, то и запах изо рта, с большой долей вероятности, будет неприятным. Также можно лизнуть тыльную сторону ладони и понюхать ее. Если в нос ударит кислый аромат, то запах изо рта тоже будет явно несвежим», — поделился лайфхаками врач.

Ранее стоматологи назвали пять простых способов улучшить улыбку. По их словам, отказ от кислых напитков и кофе, а также использование специальной нити и соблюдение элементарных правил гигиены помогут сохранить белизну и здоровье зубов.