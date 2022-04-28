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Стоматологи назвали пять простых способов улучшить улыбку

ETNT: отказ от кислых напитков и кофе помогут сохранить белизну и здоровье зубов

Фото: Chermiti Mohamed / Unsplash

Известные врачи в статье для издания ETNT назвали пять простых способов улучшить улыбку. По их словам, отказ от кислых напитков и кофе, а также использование специальной нити и соблюдение элементарных правил гигиены помогут сохранить белизну и здоровье зубов.

Чтобы иметь красивую улыбку, необходимо следить за здоровьем зубов, напоминают опрошенные журналистами стоматологи: Разрушенные или неухоженные зубы, по их словам, не только эстетически неприятны, но и нарушают пропорциональность лица, изменяют артикуляцию и речь. Кроме того, из-за большого скопления бактерий в полости рта впоследствии могут развиться диабет или проблемы с сердцем, предупреждают врачи.

Следующее правило, которое поможет сделать улыбку голливудской — отказ от кислых продуктов и продуктов с красящими пигментами. «С возрастом зубы темнеют, на них появляются пятна, которые легко можно было бы удалить при правильной чистке. Чем темнее зуб, тем с большей вероятностью придется его отбеливать», — предупреждает врач, специализирующийся на пародонтологии и имплантологии, протезировании пародонта и несъемном протезировании, Джонатан Рихтер. Его коллеги рекомендуют с осторожностью употреблять кофе или, например, вино, чтобы зубы оставались максимально белыми, а также регулярно споласкивать рот водой.

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Не стоит забывать, по мнению стоматологов, и о правильной гигиене рта: для того чтобы поддерживать чистоту и здоровье зубов, рекомендуется использовать правильную зубную щетку и специальную нить. «Абсолютный минимум — чистить два раза в день зубы с помощью щетки и один раз — зубной нитью. Это является хорошей профилактикой развития кариеса или заболеваний десен», — объясняет врач-стоматолог Гэри Кэш.

На красоту улыбки, по словам медиков, также влияет правильное формирование зубов. Если что-то смущает, то можно записаться к своему стоматологу и определить, можно ли исправить дефект с помощью брекетов или кап (специальных протезов).

Сколотые, разрушенные и ослабленные зубы стоматологи рекомендуют полностью реставрировать. По их словам, в настоящее время существует возможность обрести красивую улыбку с помощью виниров, мостовидных протезов, коронок, имплантатов и прочих элементов для реставрации. Но сначала необходимо пройти обследование у лечащего врача, чтобы определиться, что в данном конкретном случае будет максимально эффективно и приемлемо.

Ранее доктор медицинских наук Барак Лариан перечислил основные симптомы рака ротовой полости. По его словам, язвы во рту и выпадающие зубы в числе прочего могут быть признаком опасной болезни.

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Юлия Кальницкая
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