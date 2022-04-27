Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислил основные симптомы рака ротовой полости

Врач Барак Лариан: язвы во рту и выпадающие зубы могут быть признаком рака

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук Барак Лариан перечислил изданию ETNT основные симптомы рака ротовой полости. По его словам, язвы во рту и выпадающие зубы, в числе прочего, могут быть признаком опасной болезни.

Несмотря на то, что не все язвы на слизистой ротовой полости являются злокачественными или предраковыми, именно их появление должно насторожить, указал доктор. Так, например, красно-белые пятна на языке, деснах, миндалинах или слизистой оболочке рта, может указывать на аномальный рост клеток, которые имеют все шансы стать злокачественными. Если такие пятна не проходят в течение двух недель, то лучше, отмечает он, записаться к стоматологу.

Бело-серые бляшки, которые зачастую возникают у курильщиков, также могут быть небезопасны, предупреждает Лариан. При их появлении врач рекомендует обязательно пройти обследование.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Шатающиеся или выпадающие зубы при должном уходе также могут указывать на развитие опасного заболевания, поэтому врач советует не затягивать с визитом к стоматологу при этих симптомах.

Затрудненное глотание, одышка или изменение голоса, болезненные ощущения в челюсти или ушах также могут указывать на развивающуюся опухоль в ротовой полости или горле. При любом возникающем дискомфорте врач рекомендует обратиться за помощью, чтобы подтвердить диагноз и не промедлить с лечением.

Ранее врач-онколог Иван Карасев связал боль в пупке с раком тонкой кошки и призвал не игнорировать опасные симптомы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
Стало известно о личностном кризисе Моргенштерна после отъезда из России
В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.