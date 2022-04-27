Врач перечислил основные симптомы рака ротовой полости

Врач Барак Лариан: язвы во рту и выпадающие зубы могут быть признаком рака

Доктор медицинских наук Барак Лариан перечислил изданию ETNT основные симптомы рака ротовой полости. По его словам, язвы во рту и выпадающие зубы, в числе прочего, могут быть признаком опасной болезни.

Несмотря на то, что не все язвы на слизистой ротовой полости являются злокачественными или предраковыми, именно их появление должно насторожить, указал доктор. Так, например, красно-белые пятна на языке, деснах, миндалинах или слизистой оболочке рта, может указывать на аномальный рост клеток, которые имеют все шансы стать злокачественными. Если такие пятна не проходят в течение двух недель, то лучше, отмечает он, записаться к стоматологу.

Бело-серые бляшки, которые зачастую возникают у курильщиков, также могут быть небезопасны, предупреждает Лариан. При их появлении врач рекомендует обязательно пройти обследование.

Шатающиеся или выпадающие зубы при должном уходе также могут указывать на развитие опасного заболевания, поэтому врач советует не затягивать с визитом к стоматологу при этих симптомах.

Затрудненное глотание, одышка или изменение голоса, болезненные ощущения в челюсти или ушах также могут указывать на развивающуюся опухоль в ротовой полости или горле. При любом возникающем дискомфорте врач рекомендует обратиться за помощью, чтобы подтвердить диагноз и не промедлить с лечением.

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