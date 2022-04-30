Две трети россиян посчитали реальной угрозу от биолабораторий США на Украине

Две трети россиян посчитали реальной угрозу от американских биолабораторий на Украине

Две трети россиян (66,5 процента) считают, что на Украине в финансируемых США лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое в дальнейшем могло быть использовано против России. Такие данные показал опрос компании Vox populi, результаты которого приведены на ее сайте.

Противоположной точки зрения — что работа в этих лабораториях не была связана с разработкой биологического оружия — придерживаются 12,1 процента опрошенных. 8,4 процента не согласны ни с одной из этих точек зрения, 13 процентов — затруднились ответить.

О том, что на территории Украины функционировали около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Пентагона, слышали 84,4 процента опрошенных. 10,9 процента респондентов заявили, что услышали об этом впервые, 4,7 процента затруднились ответить.

Исследование проведено 18-22 апреля 2022 года методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди 2880 интернет-пользователей старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами сетевой аудитории. Ошибка выборки — 1,8 процента.