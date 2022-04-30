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Минобороны заявило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Минобороны РФ заявило об уничтожении ПВО 18 беспилотников ВСУ и 2 снарядов РСЗО «Смерч»

Фото: Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были уничтожены в том числе БПЛА Bayraktar TB2. Также сбиты два украинских реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Кошечкина
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