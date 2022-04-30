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В Чите завели дело на удерживавшего сына в квартире мужчину

В Чите завели дело на мужчину, который вооруженный заперся с ребенком в квартире

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Чите завели уголовное дело на мужчину, который удерживал сына в квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

Дело возбуждено по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы» УК РФ.

Вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение, что житель Читы, вооруженный огнестрельным оружием, заперся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других специальных служб. В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения», — добавили в пресс-службе.

Мальчик 2019 года рождения передан матери, его здоровью ничего не угрожает.

София Сарджвеладзе
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