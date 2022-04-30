В Израиле неизвестные на въезде в город убили охранника

Неизвестные лица убили охранника КПП на въезде в Ариэль на Западном берегу реки Иордан

Неизвестные лица поздно вечером в пятницу, 29 апреля, убили охранника КПП на въезде в город Ариэль на Западном берегу реки Иордан. Об этом этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой израильской армии, пишет ТАСС.

«После сообщения о перестрелке в окрестностях города Ариэль террористы прибыли к въезду в город, открыли огонь по находившемуся на КПП охраннику, а затем скрылись», — отмечается в заявлении.

Также указывается, что некоторые дороги в районе перекрыты. Ведется поиск преступников.

По данным местных СМИ, подвергшегося нападению охранника спасти не удалось, он умер на месте от полученных ранений. Ему было около 20 лет.

В конце марта в Израиле также произошла серия терактов. 27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Еще пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Также один человек был тяжело ранен в городе Рамат-Ган.